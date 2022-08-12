В «Истанбуле» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

В пресс-службе «Истанбул Башакшехира» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос об интересе к российскому нападающему Артему Дзюбе.

Как ранее сообщал «СЭ», турецкий клуб интересуется 33-летним форвардом.

«Пока у нас нет никакой информации касательно интереса к Дзюбе. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в то же время у нас есть договоренность по переходу другого форварда», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила и 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.

Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб. Больше недели назад нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.