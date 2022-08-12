Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:12

В «Истанбуле» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Истанбул Башакшехира» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос об интересе к российскому нападающему Артему Дзюбе.

Как ранее сообщал «СЭ», турецкий клуб интересуется 33-летним форвардом.

«Пока у нас нет никакой информации касательно интереса к Дзюбе. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в то же время у нас есть договоренность по переходу другого форварда», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила и 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.

Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб. Больше недели назад нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.

Артем Дзюба
ФК Истанбул Башакшехир
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Сенников: «Даже если «Локомотив» проиграет «Крыльям», не думаю, что последуют санкции в сторону тренеров»
Комментатор Генич сообщил, что Дзюбы не будет в «Краснодаре»
Пономарев — о возможном переходе Дзюбы в «Истанбул»: «Выгонят его из клуба в первый же год!»
РПЛ, таблица переходов: Дзюба может перейти в «Истанбул», Хендрикс и Роша покинули «Спартак»
В РПЛ не будет нового голосования по коммерческим партнерам Кубка
Глушаков — об интересе «Динамо»: «Нас с Глебовым хотели туда закинуть»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Комментатор Генич сообщил, что Дзюбы не будет в «Краснодаре»
Пономарев — о возможном переходе Дзюбы в «Истанбул»: «Выгонят его из клуба в первый же год!»
Колосков считает, что Дзюба сможет заиграть в Турции: «Он высококвалифицированный футболист!»
Артемом Дзюбой интересуется турецкий «Истанбул»
Деменко считает, что «Краснодар» способен удовлетворить финансовые запросы Дзюбы
«Рубин» готов платить Дзюбе 1,5 миллиона евро в год. Форвард останется в Казани, если не найдет клуб в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монца» арендовала Петанью у «Наполи»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости