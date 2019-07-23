В Испании утверждают, что для покупки Погба "Реалу" придется продать Бэйла

До заключения контракта с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Полем Погба "Реалу" придется осуществить трансфер нападающего Гарета Бэйла, сообщает AS.

Мадридцы уже на протяжении нескольких недель пытаются приобрести 26-летнего хавбека, однако не готовы заплатить около 200 миллионов евро, которые хотел бы получить за игрока "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Контракт полузащитника с клубом действует до лета 2021 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов отпустить Бэйла в Китай бесплатно. В прошлом сезоне 30-летний валлиец провел за испанский клуб 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость форварда, по данным transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

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