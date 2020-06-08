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В Испании сообщили, что Неймар хочет вернуться в «Барселону»

23:14
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересован в возвращении в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo. По информации СМИ, 28-летний бразилец рассказал своим одноклубникам о желании вернуться в испанскую команду.

«Так или иначе, я хотел бы уйти в «Барселону», — признался в беседе с партнерами по «ПСЖ» Неймар.

Ранее сообщалось, что в мае форвард отказался пойти на снижение зарплаты в парижском клубе. В клубе посчитали поведение Неймара способом давления на руководство команды со стороны футболиста, чтобы он смог вернуться к сине-гранатовым.

В сезоне-2019/20 бразилец провел 22 матча за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает Неймара в 128 миллионов евро.

Нападающий выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год.

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