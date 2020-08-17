Стали известны три варианта развития карьеры Лионеля Месси

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси пока не разобрался со своим будущим в каталонской команде, утверждает Marca. По информации источника, у 33-летнего аргентинца имеется три варианта развития карьеры.

Первый — расторжение контракта летом. При этом президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу готов пойти на всё, чтобы не допустить ухода Месси, потому что не хочет войти в историю как глава клуба, при котором нападающий ушел из команды.

Второй вариант — Месси останется в «Барселоне» до лета 2021-го, когда у него заканчивается соглашение с сине-гранатовыми. В таком случае футболист сможет вести переговоры с другими клубами, начиная с января. Этот исход событий также не устраивает руководство каталонцев, потому что в прессе будут появляться слухи.

Третий вариант — продление контракта. Аргентинец ждет реакции от руководства «Барселоны» на происходящее в команде на протяжении нескольких лет. Существует вероятность, что Месси подпишет новый контракт, но на данный момент у него нет такого желания.

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 112 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из каталонской команды после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до конца июня 2021 года.