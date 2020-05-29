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В «Интере» настаивают, что «Барселона» должна заплатить 111 миллионов евро за Мартинеса

17:14
Лаутаро Мартинес. Фото mancitycore.com.
Лаутаро Мартинес. Фото mancitycore.com.
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«Интер» готов отпустить в «Барселону» форварда Лаутаро Мартинеса только за 111 миллионов евро. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио.

«Если «Барселона» контактировала с Лаутаро... Они знаю, что они должны заплатить сумму отступных (в контракте у игрока прописана сумма в 111 миллионов евро — Прим. «СЭ»), иначе он не покинет «Интер», — сказал функционер в интервью Sky Sport Italia. — Мы не говорили с Лаутаро о «Барсе», потому что мы хотим сохранить его. Артуро Видаль? Мы не ведем работу над его приобретением».

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 31 матч за «Интер» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.

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