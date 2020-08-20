В Греции утверждают, что Вернблум может продолжить карьеру в России

Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум может вернуться в Россию. По информации греческих СМИ, 34-летний швед получил выгодное предложение из российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Вернблум расторгнет контракт с ПАОКом. Игрока хочет видеть в своих рядах шведский «Гетеборг», где Вернблум начинал профессиональную карьеру.

Напомним, что в России Вернблум ранее выступал за ЦСКА. Игрок защищал цвета клуба с 2012 по 2018 год. За это время он провел в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.