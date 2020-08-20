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В Греции утверждают, что Вернблум может продолжить карьеру в России

17:08
Понтус Вернблум. Фото Instagram.
Понтус Вернблум. Фото Instagram.
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Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум может вернуться в Россию. По информации греческих СМИ, 34-летний швед получил выгодное предложение из российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Вернблум расторгнет контракт с ПАОКом. Игрока хочет видеть в своих рядах шведский «Гетеборг», где Вернблум начинал профессиональную карьеру.

Напомним, что в России Вернблум ранее выступал за ЦСКА. Игрок защищал цвета клуба с 2012 по 2018 год. За это время он провел в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

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