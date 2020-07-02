Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Германии, утверждает Fussball Transfers. По информации СМИ, 22-летний российский футболист попал в список трансферных целей «Вольфсбурга».

«Волки» определили три главные цели на летнее трансферное окно. Среди них есть Чалов.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 34 матча за армейцев, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Чалов — лучший бомбардир чемпионата России-2018/19. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 14,5 миллиона евро.