В Германии сообщают, что Чалов — одна из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
2 июля 2020, 20:43
Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Германии, утверждает Fussball Transfers. По информации СМИ, 22-летний российский футболист попал в список трансферных целей «Вольфсбурга».
«Волки» определили три главные цели на летнее трансферное окно. Среди них есть Чалов.
В сезоне-2019/20 нападающий провел 34 матча за армейцев, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Чалов — лучший бомбардир чемпионата России-2018/19. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 14,5 миллиона евро.
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