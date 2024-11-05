Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:31

В «Гавре» заявили, что Кузяев отказался от возвращения в «Зенит» прошлым летом

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Технический директор «Гавра» Мохамед Эль-Харразе ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении полузащитника Далера Кузяева в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать 31-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

«Отец Далера и его советник напрямую общаются с президентом и спортивным руководством «Зенита». Они отказались от их предложения прошлым летом. Игрок не хочет возвращаться в Россию, — сказал Эль-Харразе «СЭ».

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года, после завершения сезона-2022/23 футболист покинул российскую команду и в июле 2023 года перешел в «Гавр» на правах свободного агента.

Россиянин провел 41 матч за французский клуб, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Гавр
ФК Зенит
Читайте также
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Популярное видео
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Жиго исключил аренду француза в российский клуб

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости