В «Гавре» опровергли информацию о возможном переходе Кузяева в ПАОК

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о трансфере российского полузащитника Далера Кузяева в греческий ПАОК.

Ранее о возможном переходе Кузяева в ПАОК сообщил PAOK Room.

«Это ложь», — сказал Бодмер «СЭ».

31-летний Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.