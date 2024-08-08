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Сегодня, 16:08

В «Гавре» опровергли информацию о возможном переходе Кузяева в ПАОК

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о трансфере российского полузащитника Далера Кузяева в греческий ПАОК.

Ранее о возможном переходе Кузяева в ПАОК сообщил PAOK Room.

«Это ложь», — сказал Бодмер «СЭ».

31-летний Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК ПАОК
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