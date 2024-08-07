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Сегодня, 20:37

Тренер «Галатасарая»: «Актюркоглу и Кен останутся с нами. Если будут изменения, клуб сделает заявление»

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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о слухах про возможный переход вингера Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена в «Спартак».

«И Керем Актюркоглу, и Деррик Кен — наши игроки, и они останутся с нами. Если будут какие-то изменения, клуб сделает заявление. Сейчас игроки с нами. Через два дня у нас очень важный матч», — приводит слова Бурука издание Sozcu.

Ранее журналист Ягиз Сабункоглу сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» за переход защитника Деррика Кена и полузащитника Керема Актюркоглу компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Позднее агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила в комментарии для «СЭ» не исключил переход футболиста в «Спартак».

Источник: Sozcu
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РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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