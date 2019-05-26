В дортмундской "Боруссии" намекнули на интерес к Манджукичу

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич интересен его клубу. 33-летний хорват недавно продлил контракт с туринцами до 2021 года, ранее он выступал в Германии за "Вольфсбург" и "Баварию".

– У нас есть некоторые идеи на лето, но их непросто воплотить в жизнь, – цитирует Bild Ватцке. – Что касается Манджукича, то он сейчас игрок "Ювентуса". Но в футболе ничего нельзя исключать. Я знаю, что Марио очень важно иметь постоянную игровую практику.