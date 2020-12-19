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В «Динамо» может перейти защитник «Фейеноорда»

13:55
Барт Ньювкоп и Чидера Эджуке. Фото AFP
Барт Ньювкоп и Чидера Эджуке. Фото AFP
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24-летний правый защитник «Фейеноорда» Барт Ньювкоп может продолжить карьеру в «Динамо». Как сообщил «СЭ» наш голландский коллега Мартайн Краббендам, к игроку также проявили интерес клубы из Германии, Англии, Франции и Турции.

Вероятность ухода футболиста из роттердамского клуба высока — срок его контракта истекает 30 июня 2021 года. Правда, у «Фейеноорда» есть право в одностороннем порядке продлить соглашение еще на один сезон.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Ньювкоп — воспитанник «Фейеноорда». Кроме этой команды он недолго играл на правах аренды за «Виллем II». В его активе также выступления за юношеские сборные Голландии.

(Александр Бобров)

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