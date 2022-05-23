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Сегодня, 20:57

В ЦСКА подтвердили, что «Салернитана» выкупила контракт Бохинена

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что полузащитник Эмиль Бохинен продолжит выступления за «Салернитану».

По словам Брейдо, в контракте 23-летнего норвежца с итальянским клубом была прописана опция автоматического выкупа, если «Салернитана» сохранит прописку в серии А.

«Действительно, в арендном соглашении между ЦСКА и «Салернитаной» была прописана опция автоматического выкупа в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А. В арендных соглашениях других наших игроков автоматического выкупа предусмотрено не было, многие вернутся и начнут подготовку к новому сезону в составе нашей команды в Новогорске. Кто именно, определит позднее тренерский штаб», — цитирует Брейдо ТАСС.

Сумма выкупа по данным портала Transfermarkt составила 3,25 миллиона евро.

В текущем сезоне Бохинен провел за «Салернитану» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

В ЦСКА Бохинен перешел в феврале 2021 года из «Стабека».

Источник: https://tass.ru/sport/14705711
Эмиль Бохинен
ФК Салернитана
ФК ЦСКА (Москва)
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