В Бразилии утверждают, что ЦСКА скоро выкупит Сантоса
09:40
ЦСКА хотел бы выкупить полузащитника Лукаса Сантоса в самое ближайшее время, сообщает Vasconoticias.
Ранее 20-летний хавбек, принадлежащий «Васко Да Гама», до конца года перешел в армейских клуб на правах аренды. Отмечается, что в ЦСКА впечатлились работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее. Сумма выкупа может составить около 5 миллионов евро.
Футболист пока не успел сыграть за ЦСКА в официальных матчах, но отличился забитым мячом в товарищеской встрече против московского «Арарата» (6:0).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 9641Все опросы
Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 9-й тур. После паузы на сборные
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...