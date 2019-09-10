В Бразилии утверждают, что ЦСКА скоро выкупит Сантоса

ЦСКА хотел бы выкупить полузащитника Лукаса Сантоса в самое ближайшее время, сообщает Vasconoticias.

Ранее 20-летний хавбек, принадлежащий «Васко Да Гама», до конца года перешел в армейских клуб на правах аренды. Отмечается, что в ЦСКА впечатлились работой Сантоса на тренировках и решили приобрести его как можно скорее. Сумма выкупа может составить около 5 миллионов евро.

Футболист пока не успел сыграть за ЦСКА в официальных матчах, но отличился забитым мячом в товарищеской встрече против московского «Арарата» (6:0).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр