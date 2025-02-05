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Сегодня, 11:25

В Бразилии сообщили об отказе «Ботафого» от трансфера Бителло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ботафого» отказалось от трансфера полузащитника «Динамо» Бителло, сообщает ESPN.br.

По информации источника, 25-летний футболист был приоритетной целью «Ботафого», но переговоры не прогрессировали, из-за чего бразильский клуб переключился на другие варианты.

Ранее Бителло с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего бразильца в «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Футбол
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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