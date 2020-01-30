В борьбу за Мертенса включилась «Рома»

«Рома» вступила в борьбу за бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, римляне предлагают 32-летнему бельгийцу контракт на 3 года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон и дополнительными бонусами.

Также, по условиям сделки Мертенсу положен бонус за подписание соглашения с «Ромой». Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Челси» и «Интера».

В сезоне 2019/20 Мертенс провел 22 матча за «Наполи» и забил девять мячей при четырех голевых передачах. Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2020 года.