В "Барселоне" подтвердили интерес к де Лигту

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подтвердил интерес к защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту. 19-летний футболист уже более года является капитаном амстердамской команды. Он оценивается в 75 миллионов евро.

– Мы следили за де Лигтом некоторое время, – цитирует sport.es Бартомеу. – Он нам нравится. Но у "Барселоны" есть хорошие футболисты. Более подробно будем изучать рынок с марта или с апреля. Да, нам нравится игра де Лигта. Но большего на данный момент нет.

Напомним, что "Барселона" уже договорилась о переходе из "Аякса" полузащитника Френки де Йонга, который дружит с де Лигтом. Де Йонг перейдет в "Барселону" ближайшим летом.