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Сегодня, 17:05

В «Барселоне» надеются, что Ямаль поможет убедить Нико Уильямса перейти в их клуб

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Испанский футболист Ламин Ямаль может попытаться убедить Нико Уильямса перейти в «Барселону», несмотря на высокую стоимость игрока «Атлетика», об этом сообщает испанская газета Marca.

Источник утверждает, что 17-летний игрок каталонцев и Уильямс стали большими друзьями в период совместной игры за сборную Испании на чемпионате Европы-2024. В клубе надеются, что возможность играть и жить рядом с Ямалем может положительно повлиять на решение форварда «Атлетика» относительно предложения «Барселоны».

22-летний Уильямс является воспитанником клуба из Бильбао. В его контракте есть пункт об отступных в размере 58 миллионов евро, но игрок также имеет предложения и от других клубов. На Евро-2024 Уильямс провел 6 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Источник: Marca
Ламин Ямаль
ФК Барселона
Нико Уильямс
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