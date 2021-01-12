В «Айнтрахте» подтвердили, что Йович близок к возвращению в команду

«Айнтрахт» может арендовать форварда «Реала» Луку Йовича. Информацию об этом подтвердил спортивный директор немецкого клуба Фреди Бобич.

«Лука Йович на грани аренды в «Айнтрахт» до лета, — цитирует Бобича клубный Twitter. — Нам все еще нужно уладить пару вещей. Например, медосмотр. Если все сложится, он скоро вернется к нам».

Футболист перешел из «Айнтрахта» в «Реал» в июле 2019 года за 63 миллиона евро. Контракт 23-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро. Футболист не выходит на поля с 8 ноября 2020 года. В текущем сезоне он провел пять матчей за «Реал».