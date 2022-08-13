В «Атлетико Минейро» сообщили, что не получали от «Спартака» предложений по Рубенсу

Спортивный директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано прокомментировал новость о том, что «Спартак» хочет приобрести защитника бразильского клуба Рубенса.

«Мы никогда не получали какое-либо предложение от «Спартака». И даже если бы клуб действительно имел интерес к Рубенсу, у нас нет желания продавать этого игрока», — цитирует Каэтано Sport24.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят приобрести 21-летнего бразильца за 7 миллионов евро.