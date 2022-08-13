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Сегодня, 15:22

В «Атлетико Минейро» сообщили, что не получали от «Спартака» предложений по Рубенсу

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано прокомментировал новость о том, что «Спартак» хочет приобрести защитника бразильского клуба Рубенса.

«Мы никогда не получали какое-либо предложение от «Спартака». И даже если бы клуб действительно имел интерес к Рубенсу, у нас нет желания продавать этого игрока», — цитирует Каэтано Sport24.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят приобрести 21-летнего бразильца за 7 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-v-atletiko-mineyro-zayavili-chto-ne-poluchali-predlozheniy-ot-spartaka-po-rubensu

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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