В «Арисе» не рассматривали приобретение российских футболистов летом
Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, рассматривал ли кипрский клуб кого-то из российских футболистов этим летом.
— На самом деле, мы уже укомплектованы. И никого в этом сезоне не рассматривали, — заявил Шпилевский «РБ Спорт».
За «Арис» выступает один россиянин — Александр Кокорин. Ранее он играл за кипрскую команду на правах аренды из итальянской «Фиорентины», а с июля 2024 года стал полноценным футболистом «Ариса».
Источник: РБ Спорт
Новости