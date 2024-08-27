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Сегодня, 18:42

В «Арисе» не рассматривали приобретение российских футболистов летом

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, рассматривал ли кипрский клуб кого-то из российских футболистов этим летом.

— На самом деле, мы уже укомплектованы. И никого в этом сезоне не рассматривали, — заявил Шпилевский «РБ Спорт».

За «Арис» выступает один россиянин — Александр Кокорин. Ранее он играл за кипрскую команду на правах аренды из итальянской «Фиорентины», а с июля 2024 года стал полноценным футболистом «Ариса».

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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