В «Арисе» не рассматривали приобретение российских футболистов летом

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, рассматривал ли кипрский клуб кого-то из российских футболистов этим летом.

— На самом деле, мы уже укомплектованы. И никого в этом сезоне не рассматривали, — заявил Шпилевский «РБ Спорт».

За «Арис» выступает один россиянин — Александр Кокорин. Ранее он играл за кипрскую команду на правах аренды из итальянской «Фиорентины», а с июля 2024 года стал полноценным футболистом «Ариса».