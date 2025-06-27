Футбол
27 июня, 15:15

В Аргентине сообщили, что «Зенит» не делал официального предложения по Веге

Микеле Антонов
Корреспондент

Аргентинский журналист, освещающий жизнь «Ривер Плейта», Эрнан Кастильо, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги в «Зенит».

«В Аргентине говорят, что Вега уже в «Зените». Но «Ривер Плейт» верит, что они смогут перехватить футболиста. Сообщалось, что «Зенит» должен был отправить официальное предложение по Веге, но по состоянию на 26 июня, его не было. Если «Зенит» пришлет предложение размером 9 миллионов долларов за 80% прав на футболиста, Роман перейдет», — сказал Кастильо «СЭ».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

В текущем сезоне 21-летний Вега провел за «Аргентинос Хуниорс» 12 матчей, забив 1 гол и сделав 1 передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

