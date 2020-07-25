В Аргентине подтвердили, что ЦСКА сделал предложение о покупке Карраскаля
18:27
Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает GolCaracol в Twitter. По информации СМИ, аргентинский клуб подтвердил, что получил предложение по 22-летнему колумбийцу от ЦСКА.
Красно-синие предложили за игрока 7 миллионов евро, чтобы получить 90 процентов прав на Карраскаля.
В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за «Ривер Плейт», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает Карраскаля в 2,7 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что футболист не собирается покидать свою команду.
Ole: Карраскаль не хочет покидать «Ривер Плейт». Игроком интересуется ЦСКА
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