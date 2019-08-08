В Англии закрылось трансферное окно. Чалов и Дзюба остаются в РПЛ

В чемпионате Англии закрылось трансферное окно. Клубы могли приобретать игроков до 17 часов по местному времени (19 по московскому).

Таким образом, после этого английские клубы могут только продавать игроков за границу. В остальных европейских странах трансферное окно еще действует.

В предпоследний день работы английского трансферного окна ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по форварду Федору Чалову. Также снова не состоялся переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который не раз говорил о желании сыграть в английской премьер-лиге.

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