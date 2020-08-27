В Англии узнали, в какую сумму обойдется переход Месси в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает The Telegraph.

По информации СМИ, на 33-летнего аргентинца претендует «Манчестер Сити». В случае такого перехода «горожане» должны будут заплатить каталонцам около 500 миллионов фунтов стерлингов.

«Барселона» может расстаться с Месси и за 200 миллионов. Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов предложить форварду контракт на три года с возможностью перейти по окончании соглашения в «Нью-Йорк Сити».

Капитан сине-гранатовых получает около 100 миллионов в год, поэтому в общей сложности на подписание Месси уйдет около 500 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

Представители «Манчестер Сити» встретятся с семьей Месси на следующей неделе