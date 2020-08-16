В Англии сообщают, что «Манчестер Сити» готов заплатить любые деньги за Месси

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за трансфер 33-летнего аргентинца.

Ранее сообщалось, что Месси задумался об уходе из каталонской команды после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Контракт нападающего с сине-гранатовыми действует до конца июня 2021 года.

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 112 миллионов евро.