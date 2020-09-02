В Англии утверждают, что Месси может покинуть «Барселону» за 100 миллионов евро

«Барселона» может продать нападающего Лионеля Месси за 100 миллионов евро. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Была информация о том, что он может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Ранее отец и агент футболиста Хорхе Месси заявил, что для его сына будет «сложно» снова сыграть за «Барсу». Источник издания считает, что стороны могут все же найти компромисс, и 33-летний футболист получит возможность покинуть команду и продолжить карьеру в другом месте.

До этого Mundo Deportivo сообщал, что Хорхе Месси не смог договориться о снижении суммы отступных. Клуб требовал за него не менее 700 миллионов евро.

Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач. Его контракт истекает в 2021 году.