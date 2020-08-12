В Англии утверждают, что «Динамо» хочет приобрести у «Рейнджерс» хавбека сборной Финляндии
09:57
«Динамо» хочет подписать полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара. Об этом сообщает 90min.com.
По данным источника, игрока хотят приобрести как московское «Динамо», так и «Динамо» Киев. Также на него претендуют несколько клубов английской премьер-лиги.
24-летний футболист также выступает за сборную Финляндии. Он перешел в «Рейнджерс» из «Данди» в январе 2019 года.
В сезоне-2019/20 Камара провел 39 матчей за «Рейнджерс» во всех турнирах и забил один мяч.
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