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В Англии утверждают, что «Динамо» хочет приобрести у «Рейнджерс» хавбека сборной Финляндии

09:57
Глен Камара. Фото Sky Sports.
Глен Камара. Фото Sky Sports.
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«Динамо» хочет подписать полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара. Об этом сообщает 90min.com.

По данным источника, игрока хотят приобрести как московское «Динамо», так и «Динамо» Киев. Также на него претендуют несколько клубов английской премьер-лиги.

24-летний футболист также выступает за сборную Финляндии. Он перешел в «Рейнджерс» из «Данди» в январе 2019 года.

В сезоне-2019/20 Камара провел 39 матчей за «Рейнджерс» во всех турнирах и забил один мяч.

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