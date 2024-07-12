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Сегодня, 10:20

В «Алавесе» опровергли новость об интересе к Антону Миранчуку

Константин Белов
Корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе испанского клуба к полузащитнику Антону Миранчуку.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Информация о том, что «Алавес» интересуется Антоном Миранчуком, не соответствует действительности. Никакого интереса нет», — сказал Фернандес «СЭ».

1 июля «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука из клуба в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 футболист провел 38 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Алавес
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