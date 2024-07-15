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Сегодня, 18:21

В «Алавесе» опровергли информацию о возможном переходе Чалова

Константин Белов
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе испанского клуба к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Чалов прекрасный игрок, но информация о возможном его переходе в «Алавес» неправда. Данный переход невозможен», — сказал Фернандес «СЭ».

В сезоне-2023/24 26-летний Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.

Федор Чалов
ФК Алавес
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