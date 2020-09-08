Уйдет ли Мирзов в аренду в «Урал»? Отвечает Газизов

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может на этой неделе уйти в аренду в «Урал».

— Наступила ли ясность по Мирзову? Он уходит в аренду в «Урал»?

— Пока нет, ситуация не прояснилась. Он игрок «Спартака».

Мирзов играет за красно-белых с 2019 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями. (Виталий Айрапетов)