«Уверен, наши пути вновь пересекутся». Месси попрощался с уходящим в «Интер» Видалем
Форвард «Барселоны» Лионель Месси попрощался с полузащитником команды Артуро Видалем. Ранее стало известно, что чилиец отправился в Милан перед переходом в «Интер».
«Я знал тебя только по матчам, где мы играли друг против друга, и ты всегда казался мне феноменом, — написал Месси в Instagram. — Но после этого мне посчастливилось узнать тебя лично, и ты удивил меня еще больше. За эти два года мы много чего сделали вместе. Ты оставил большой след здесь. Команде будет не хватать тебя. Я желаю тебе всего лучшего в твоем новом клубе. Наши пути вновь пересекутся, уверен в этом».
Te conoci`a so`lo de enfrentarnos y siempre me pareciste un feno`meno, pero despue`s tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste ma`s todavi`a. Fueron dos an?os compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extran?ar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro. ???
33-летний Видаль выступал за «Барселону» с 2018 года. Вместе с каталонской командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за «Барсу» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.