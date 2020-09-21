«Уверен, наши пути вновь пересекутся». Месси попрощался с уходящим в «Интер» Видалем

Форвард «Барселоны» Лионель Месси попрощался с полузащитником команды Артуро Видалем. Ранее стало известно, что чилиец отправился в Милан перед переходом в «Интер».

«Я знал тебя только по матчам, где мы играли друг против друга, и ты всегда казался мне феноменом, — написал Месси в Instagram. — Но после этого мне посчастливилось узнать тебя лично, и ты удивил меня еще больше. За эти два года мы много чего сделали вместе. Ты оставил большой след здесь. Команде будет не хватать тебя. Я желаю тебе всего лучшего в твоем новом клубе. Наши пути вновь пересекутся, уверен в этом».

33-летний Видаль выступал за «Барселону» с 2018 года. Вместе с каталонской командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за «Барсу» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.