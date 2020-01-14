Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Утрехт» арендовал у ПСВ голкипера Зута

14 января 2020, 22:58
Теги:

Вратарь ПСВ Йерун Зут перешел в «Утрехт» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. 29-летний вратарь в текущем сезоне провел 21 матч за ПСВ во всех турнирах, пропустил 26 мячей и восемь раз отыграл «на ноль».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир