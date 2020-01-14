«Утрехт» арендовал у ПСВ голкипера Зута
14 января 2020, 22:58
Вратарь ПСВ Йерун Зут перешел в «Утрехт» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
? BREAKING!— FC Utrecht (@fcutrecht) January 14, 2020
?? Keeper @JRZoet speelt de rest van dit seizoen voor #fcutrecht!
Lees meer over de komst van de international ?https://t.co/3e2zuNvRzR
Сообщается, что аренда рассчитана до конца нынешнего сезона. 29-летний вратарь в текущем сезоне провел 21 матч за ПСВ во всех турнирах, пропустил 26 мячей и восемь раз отыграл «на ноль».
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