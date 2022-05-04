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Сегодня, 22:03

«Уотфорд» предложил Сарра «Ньюкаслу» за 40 миллионов евро. «Шершни» близки к вылету из АПЛ

«Уотфорд» собирается продать Сарра за 40 миллионов евро
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«Уотфорд» предложил «Ньюкаслу» приобрести нападающего Исмаилу Сарра за 40 миллионов евро, сообщает Football Transfers.

«Шершни» решились на трансфер, так как клуб близок к вылету во второй дивизион чемпионата Англии. Клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, на 12 очков отставая от спасительного 17-го места.

Контракт с 24-летним сенегальцем заканчивает в июне 2024 года.

В текущем сезоне Сарр провел за «Уотфорд» 21 матч, забив пять голов и отдав две результативные передачи.

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Уотфорд
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