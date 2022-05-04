«Уотфорд» предложил Сарра «Ньюкаслу» за 40 миллионов евро. «Шершни» близки к вылету из АПЛ

«Уотфорд» собирается продать Сарра за 40 миллионов евро

«Уотфорд» предложил «Ньюкаслу» приобрести нападающего Исмаилу Сарра за 40 миллионов евро, сообщает Football Transfers.

«Шершни» решились на трансфер, так как клуб близок к вылету во второй дивизион чемпионата Англии. Клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, на 12 очков отставая от спасительного 17-го места.

Контракт с 24-летним сенегальцем заканчивает в июне 2024 года.

В текущем сезоне Сарр провел за «Уотфорд» 21 матч, забив пять голов и отдав две результативные передачи.