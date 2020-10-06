Уолкотт вернулся в «Саутгемптон» спустя 14 лет

Форвард «Эвертона» Тео Уолкотт арендован «Саутгемптоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 31-летним англичанином рассчитано до конца сезона.

Нападающий является воспитанником «святых» и выступал за клуб в сезоне-2005/06, после чего перешел в «Арсенал».

В минувшем сезоне Уолкотт провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.