Уолкотт вернулся в «Саутгемптон» спустя 14 лет
02:31
Форвард «Эвертона» Тео Уолкотт арендован «Саутгемптоном», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 31-летним англичанином рассчитано до конца сезона.
Нападающий является воспитанником «святых» и выступал за клуб в сезоне-2005/06, после чего перешел в «Арсенал».
В минувшем сезоне Уолкотт провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
How it started how it's going pic.twitter.com/0SE0Xu8AGp— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 5, 2020
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