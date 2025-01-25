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Сегодня, 03:44

Уокер обратился к фанатам «Манчестер Сити» после ухода из клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Кайл Уокер, перешедший на правах аренды из «Манчестер Сити» в «Милан», обратился к болельщикам английского клуба.

«Манчестер Сити»... с чего начать? Подписание контракта с этим невероятным клубом в 2017 году стало осуществлением мечты. Семь лет спустя, выиграв 17 трофеев, включая Лигу чемпионов и знаменитый требл, я могу сказать, что это то, о чем я мог только мечтать в детстве. Игра вместе со многими топовыми игроками подтолкнула меня стать лучшей версией себя, и я действительно благодарен за возможность, которая у меня была на «Этихаде».

Спасибо Пепу Гвардиоле за веру в меня и упорную работу, чтобы привести меня сюда в 2017 году. Вместе мы выиграли 17 трофеев, и ваша работа помогла мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Буду вечно благодарен.

Нашим детям и всей моей семье, которые были рядом и поддерживали меня в этом путешествии, спасибо. Самое главное — спасибо болельщикам за то, что с первого дня приняли меня как своего. Ваша непоколебимая поддержка, неделя за неделей, дома и в гостях, никогда не будет забыта. Желаю всем вам постоянных успехов в будущем», — написал Уокер в социальной сети.

Уокер играл за «Манчестер Сити» с 2017 года. 34-летний англичанин провел за команду 319 матчей, забил 6 мячей и сделал 23 голевые передачи.

Кайл Уокер. «Милан» арендовал Уокера из «Манчестер Сити» с опцией выкупа

Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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