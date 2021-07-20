«Унион» подписал форварда «Ливерпуля»

Нападающий Тайво Авонийи перешел из «Ливерпуля» в «Унион», сообщает 20 июля официальный сайт берлинского клуба. В прошлом сезоне он играл за «Унион» на правах аренды.

Футболист будет выступать за команду под 14-м номером. Детали сделки не указаны. Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 23-летний нигериец провел 22 матча за немецкую команду во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.