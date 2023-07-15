«Унион» может приобрести Якобса из «Монако», если не договорится с Гозенсом

Защитник «Монако» Исмаил Якобс может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 23-летнего сенегальца претендует «Унион». Немецкий клуб хочет приобрести левого защитника, если не удастся договориться с Робином Гозенсом из «Интера». Сумма трансфера может составить 10-12 млн евро.

В минувшем сезоне Якобс провел 41 матч за «Монако», в которых отметился 4 результативными передачами.