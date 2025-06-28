Унаи не заинтересован в переходе в «Спартак»

«Марсель» не получал никаких других запросов по трансферу полузащитника Аззедина Унаи, кроме предложения от «Спартака», сообщил в соцсети X журналист Санти Ауна.

По информации источника, сам 25-летний марокканец «не проявляет особого энтузиазма» к варианту с переходом в российский клуб.

В пятницу, 27 июня, издание L'Equipe сообщило, что «Спартак» договорился с «Марселем» о переходе Унаи за 12 миллионов евро.

Унаи с сентября 2024 года на правах аренды выступает за «Панатинаикос». В сезоне-2024/25 он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.