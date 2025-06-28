Футбол
28 июня, 00:57

Унаи не заинтересован в переходе в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
Аззедин Унаи.
Фото Global Look Press

«Марсель» не получал никаких других запросов по трансферу полузащитника Аззедина Унаи, кроме предложения от «Спартака», сообщил в соцсети X журналист Санти Ауна.

По информации источника, сам 25-летний марокканец «не проявляет особого энтузиазма» к варианту с переходом в российский клуб.

В пятницу, 27 июня, издание L'Equipe сообщило, что «Спартак» договорился с «Марселем» о переходе Унаи за 12 миллионов евро.

Унаи с сентября 2024 года на правах аренды выступает за «Панатинаикос». В сезоне-2024/25 он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ
    • Романо: 19-летний форвард «Бетиса» Родригес переходит в «Комо» на 22,5 миллиона евро

    Источник: защитник «Аргентинос Хуниорс» Вега подпишет контракт с «Зенитом» на 5 лет

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости