Уилшир может перейти в «Рейнджерс»

Полузащитник Джек Уилшир в ближайшее время может стать игроком «Рейнджерс», сообщает The Sun.

Как стало известно СМИ, 28-летний англичанин уже провел переговоры с клубом из Глазго и в ближайшее время присоединиться к команде.

Уилшир выступал за «Вест Хэм» с 2018 по 2020 год, после чего клуб рассторг контракт с игроком. В минувшем сезоне хавбек провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.