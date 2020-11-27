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Уилшир может перейти в «Рейнджерс»

08:38
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Полузащитник Джек Уилшир в ближайшее время может стать игроком «Рейнджерс», сообщает The Sun.

Как стало известно СМИ, 28-летний англичанин уже провел переговоры с клубом из Глазго и в ближайшее время присоединиться к команде.

Уилшир выступал за «Вест Хэм» с 2018 по 2020 год, после чего клуб рассторг контракт с игроком. В минувшем сезоне хавбек провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

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