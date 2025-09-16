Угарте может перейти из «Манчестер Юнайтед» в один из клубов серии А

Клубы серии А проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Мануэлю Угарте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб намерен расстаться с 24-летним уругвайцем только путем продажи спортивных прав, аренда не рассматривается. «МЮ» может запросить за игрока до 60 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Угарте в 45 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.