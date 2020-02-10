«Уфа» подписала контракт с полузащитником сборной Узбекистана Уруновым
09:08
«Уфа» в своем официальном Twitter сообщила о подписании контракта с полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.
19-летний хавбек находился на просмотре в уфимском клубе и принял участие в кипрском сборе команды. «Уфа» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков в 19 матча.
Урунов ранее выступал за «Пахтакор», «Навбахор» и «Локо Ташкент», который был его последним клубом. Всего в его активе 64 матча, четыре года и четыре результативные передачи в клубной карьере. Провел три матча за сборную Узбекистана.
Полузащитник сборной Узбекистана подписал контракт с ФК «Уфа»!https://t.co/XDo36fmSJN pic.twitter.com/LjklsPexNR— ФК УФА (@UfaFc) February 10, 2020
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