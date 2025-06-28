Футбол
28 июня, 14:03

«Уфа» договорилась о подписании контракта с Беленовым

Сергей Ярошенко

«Уфа» достигла договоренности о подписании контракта с вратарем Александром Беленовым, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на главного тренера команды Омари Тетрадзе.

По информации источника, стороны должны подписать контракт в ближайшие дни.

Беленов выступал за «Уфу» с 2017 по 2022 год. Прошедший сезон 38-летний голкипер провел в «Факеле». За воронежскую команду вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, три из которых он отыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Александр Беленов
ФК Уфа
  • zg

    Логистика в Уфе лучше,а так шило на мыло,хотя как бэ возвращение блудного!))))

    28.06.2025

  • Деп Б.Охта

    СКА Р/Д умер. Его убийца - Певец-болтун, как его.... Баста.

    28.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Беленов топчик. Умеет эффектно отбить, это в хайлайтах мелькает, а косяки нет. Потому и при делах. До 45 лет пусть играет. И чтоб напоследок поднял Ска РД в премьер лигу :joy:

    28.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Хороший вратарь. 38 для них не возвраст. Пусть играет ещё 3-5 лет.

    28.06.2025

