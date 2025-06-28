«Уфа» договорилась о подписании контракта с Беленовым

«Уфа» достигла договоренности о подписании контракта с вратарем Александром Беленовым, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на главного тренера команды Омари Тетрадзе.

По информации источника, стороны должны подписать контракт в ближайшие дни.

Беленов выступал за «Уфу» с 2017 по 2022 год. Прошедший сезон 38-летний голкипер провел в «Факеле». За воронежскую команду вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, три из которых он отыграл на ноль.