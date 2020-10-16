«Уфа» близка к аренде Морозова у «Динамо»
Защитник «Динамо» Григорий Морозов будет выступать на правах аренды в «Уфе» до конца мая 2021 года, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
По данным «СЭ», с инициативой уйти в аренду выступил сам 26-летний российский футболист, чтобы получать игровую практику. Переход случится, если успешно пройдет медосмотр потенциальный новичок москвичей защитник Варела.
В текущем сезоне Морозов провел 4 матча за «Динамо» и не отметился результативными действиями. Защитник выступает за клуб с 2013 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. Его контракт с бело-голубыми действует до 30 июня 2022 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.