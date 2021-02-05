Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Уфа» арендовала защитника «Стоук Сити»

08:16
Мориц Бауэр. Фото Twitter
Мориц Бауэр. Фото Twitter
Теги:

Защитник «Стоук Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Уфе», сообщает пресс-служба уфимского клуба в Twitter 5 февраля.

29-летний австриец проведет остаток сезона в российском клубе на правах аренды.

В нынешнем сезоне чемпионшипа футболист провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча.

С 2016-го по 2018-й годы Бауэр отыграл два сезона в составе «Рубина».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир