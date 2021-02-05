«Уфа» арендовала защитника «Стоук Сити»

Защитник «Стоук Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Уфе», сообщает пресс-служба уфимского клуба в Twitter 5 февраля.

29-летний австриец проведет остаток сезона в российском клубе на правах аренды.

В нынешнем сезоне чемпионшипа футболист провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча.

С 2016-го по 2018-й годы Бауэр отыграл два сезона в составе «Рубина».