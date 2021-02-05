«Уфа» арендовала защитника «Стоук Сити»
08:16
Защитник «Стоук Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Уфе», сообщает пресс-служба уфимского клуба в Twitter 5 февраля.
29-летний австриец проведет остаток сезона в российском клубе на правах аренды.
В нынешнем сезоне чемпионшипа футболист провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча.
С 2016-го по 2018-й годы Бауэр отыграл два сезона в составе «Рубина».
Мориц Бауэр, добро пожаловать в ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) February 5, 2021
ФК «Уфа» и английский «Сток Сити» договорились об аренде австрийско-швейцарского защитника Морица Бауэра.
Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед! pic.twitter.com/1ftFqhpOQq
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