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«Уфа» арендовала полузащитника киевского «Динамо»

12:35

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков стал игроком «Уфы», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

22-летний украинец нынешний сезон проведет в «Уфе» в аренде.

Прошлый сезон Алибеков провел в аренде в «Словане». В 13 матчах чемпионата Чехии полузащитник результативными действиями не отличился.

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/component/k2/akhmed-alibekov-dobro-pozhalovat-v-fk-ufa

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