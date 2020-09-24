«Уфа» арендовала полузащитника киевского «Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков стал игроком «Уфы», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

22-летний украинец нынешний сезон проведет в «Уфе» в аренде.

Прошлый сезон Алибеков провел в аренде в «Словане». В 13 матчах чемпионата Чехии полузащитник результативными действиями не отличился.