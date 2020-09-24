«Уфа» арендовала полузащитника киевского «Динамо»
12:35
Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков стал игроком «Уфы», сообщает официальный сайт уфимского клуба.
22-летний украинец нынешний сезон проведет в «Уфе» в аренде.
Прошлый сезон Алибеков провел в аренде в «Словане». В 13 матчах чемпионата Чехии полузащитник результативными действиями не отличился.
Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков на правах аренды продолжит карьеру в «Уфе»https://t.co/m2aBPU6ZQf pic.twitter.com/hJbj29jMJV— ФК УФА (@UfaFc) September 24, 2020
Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/component/k2/akhmed-alibekov-dobro-pozhalovat-v-fk-ufa