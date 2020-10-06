Уэлбек может покинуть «Уотфорд»

Нападающий Дэнни Уэлбек и «Уотфорд» продолжают переговоры о разрыве контракта, сообщает Mirror.

По данным источника, 29-летний форвард не горит желанием играть в чемпионшипе, да и зарплата форварда для «шершней» на данный момент является тяжелым грузом. Уэлбек рассматривает варианты как в АПЛ, так и за пределами Англии.

В сезоне-2019/20 Уэлбек провел за «Уотфорд» 20 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,95 миллиона фунтов.