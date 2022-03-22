Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:55

«Удинезе» приобрела Эбоселе из «Дерби Каунти»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Дерби Каунти» Фести Эбоселе подписал контракт с «Удинезе», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение с 19-летним ирландцем рассчитано до лета 2027 года и вступит в силу по окончании сезона-2021/22.

В текущем сезоне Эбоселе провел 30 матчей в чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

ФК Дерби Каунти
ФК Удинезе
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
«Деньги за это брать нельзя». Червиченко рассказал, зачем Карпину нужны предстоящие сборы и игра с молодежной командой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» интересуется Упамекано
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости