«Удинезе» приобрела Эбоселе из «Дерби Каунти»

Защитник «Дерби Каунти» Фести Эбоселе подписал контракт с «Удинезе», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение с 19-летним ирландцем рассчитано до лета 2027 года и вступит в силу по окончании сезона-2021/22.

В текущем сезоне Эбоселе провел 30 матчей в чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.