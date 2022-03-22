«Удинезе» приобрела Эбоселе из «Дерби Каунти»
Защитник «Дерби Каунти» Фести Эбоселе подписал контракт с «Удинезе», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Соглашение с 19-летним ирландцем рассчитано до лета 2027 года и вступит в силу по окончании сезона-2021/22.
В текущем сезоне Эбоселе провел 30 матчей в чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Welcome Festy #Ebosele ?? ?— Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 21, 2022
??? #ForzaUdinese #Al?Udin #BenvenutoEbosele pic.twitter.com/mylHQoXPeU
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