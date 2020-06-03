«Удинезе» предлагает полузащитнику «Ньюкасла» увеличить зарплату в 30 раз

Интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Мэттью Лонгстаффу проявляет «Удинезе». Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, итальянский клуб предлагает игроку зарплату в 30 тысяч фунтов в неделю. В «Ньюкасле» он зарабатывает более чем в 30 раз меньше — 800 фунтов. Источник указывает, что его «Ньюкасл» собирается продолжить переговоры, но вряд ли клуб предложит больше, чем 15 тысяч в неделю.

20-летний англичанин — воспитанник академии «Ньюкасла». В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду и забил три мяча.