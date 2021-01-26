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«Удинезе» интересуется Кутроне. В этом сезоне форвард не забил ни одного гола

06:25
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Форвард «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне может вернуться в серию А, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует «Удинезе». Ранее английский клуб арендовал форварда «Сосьедада» Виллиана Жозе.

Осенью 2020 года Кутроне был арендован «Фиорентиной», однако «фиалки» досрочно разорвали соглашение и вернули игрока. В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей в серии А и 2 игры в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

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